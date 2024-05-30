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Başkan Erdoğan EFES-2024 Tatbikat'nı izleyecek

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 12:44
İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı.
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