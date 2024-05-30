Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Öğretmenlerin il dışında görev yerlerini değiştirme taleplerini karşılamak amacıyla yapılan duyuru, öğretmenler ve eğitim camiası tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yılki yer değiştirme başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda detaylar, MEB tarafından yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı.