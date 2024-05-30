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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Öğretmenlerin il dışında görev yerlerini değiştirme taleplerini karşılamak amacıyla yapılan duyuru, öğretmenler ve eğitim camiası tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yılki yer değiştirme başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda detaylar, MEB tarafından yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:09
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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin tarihini belirledi. Kadrolu öğretmenler, yeni görev yerlerine başvuruda bulunmak için heyecanla bekliyor. Bu yılın yer değiştirme takvimi, öğretmenlerin dikkatini çekiyor ve atama sürecinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki merakları artırıyor. Gözler, MEB'in açıkladığı tarihlerde.

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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihlerini duyurdu. Öğretmenler, 3-7 Haziran tarihleri arasında yeni görev yerlerine başvurabilecekler. Başvurular, MEB'in resmi siteleri olan mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Belirtilen yöntem dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika

Atama Tarihleri ve İşlemleri

Başvuruların tamamlanmasının ardından, atamalar 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika

Atama Süreci ve Hizmet Puanı Önceliği

Öğretmenlerin atamaları, tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Başvuru kayıt işlemi sonrasında hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansıtılmayacağı için, öğretmenlerin yer değiştirme başvurusundan önce hizmet puanına etki edecek değişiklikleri tamamlamaları gerekecek.

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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2024 | Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman yapılacak? MEB son dakika

Başvuru sürecinde öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Ayrıca, 41'inci seçenek olarak bir il tercih etme hakkına sahip olacaklar, ancak bu seçenek 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan işaretlenemeyecek. 41'inci seçeneği işaretleyen öğretmenler, tercih ettikleri ildeki boş kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaklar.