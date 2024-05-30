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Gizli fon davasında 29. müşteki Terim! Fatih Terim Seçil Erzan davasında şikayetçi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 11:35
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında Fatih Terim de 'müşteki' olarak dava dosyasına girdi. Hazırlanan birleştirme talepli iddianame ana dava dosyasıyla birleştiğinde mağdurların sayısı 29'a yükselirken Terim konuya ilişkin konuştu. Fatih Terim, "Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan'a hiçbir zaman para vermedim." dedi.

- İddianamede Terim'in 2023'te savcılıktaki ifadesine yer verildi

- Seçil Erzan ile banka çalışanı Rüya Sağır'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

- Sanıklar Rüya Sağır ve Seçil Erzan'ın birlikte hareket ederek Fatih Terim'i dolandırdıkları belirtildi (iddianameden)

- Seçil Erzan'ın 90 yıldan 295 yıla kadar hapsi isteniyor

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