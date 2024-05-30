SİBERGÖZ-42 operasyonu | 1 milyar dolarlık haksız kazanç! Çok sayıda gözaltı var

Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'SİBERGÖZ-42' operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.