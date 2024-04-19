İsrail’den İran’a misilleme! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Geçtiğimiz günlerde İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından sabah saatlerinde İsrail İran'a yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. İran'ın İsfahan kentinin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulurken İran kaynakları küçük bir saldırının olduğunu doğruladı. ABD tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in bu saldırı öncesi bilgi verdiği açıklanırken İran nükleer tesislerin güvende olduğunu duyurdu.

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