14 Mayıs 2024, Salı
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İspanya’da Katolonya’da yeni dönem! Ayrılıkçılar seçimim kaybetti!
İspanya'da uzun yıllar sonra bir ilk yaşandı. Ayrılıkçı Katalonya'da yapılan seçimlerde ilk kez bağımsızlık yanlısı partiler çoğunluğu elde edemedi. Sosyalist parti birinci sırada seçimi tamamladı. Uzmanlara göre bu sonuçlar İspanya'daki parçalanma tartışmalarının artık geçmişte kaldığının ve Katalonya'nın bağımsızlığının gündemden düştüğünün göstergesi.