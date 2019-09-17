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17.09.2019

İşçiler CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde hak arayışında... |Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajı ile işlerine haksız yere son verdiği işçilerin hak arayışı 21.günde de sürüyor. 21 gün İBB'nin önünde hiçbir neden gösterilmeden bir mesajla son verildiği işlerine dönmek için bekleyen yüzlerce işçi hak arayışı devam ediyor. Bu işçilerden bir kısmı ise CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün itibariyle başladıkları nöbete bugün devam etti. İBB ve CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki işçilerin hak arayışlarında bugünler yaşandı A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

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