İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü...

Bugün, Çerkeslerin anavatanına dönenler günü kutladığı özel bir gün. 1998 yılında 22 aileden oluşan 124 kişi, uçaklarla Kosova'dan Adıgey'e taşınmıştı. Bu olay, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü'nden sonra gerçekleşen en büyük kitlesel dönüş olayı olarak tarihteki yerini aldı. Her yıl, 1 Ağustos tarihi bayram olarak kutlanıyor, geri dönüş için toplumu teşvik etmek amacıyla yaşatılıyor.