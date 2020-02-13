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13.02.2020

İlker Başbuğ'un FETÖ açıklaması ne anlama geliyor? İşte İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk |Video

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızışı 12 darbesinden sonra başladı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da kitabında, Fetullahçıların ordudaki varlığını 1980’lerde hissetmeye başladığını ifade etmişti. Ancak nedeni bilinmez yeni bir açıklama yapan Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılamasının önünü açan 2009 yılındaki düzenleme üzerinden Gazi Meclis’i ve milli iradeyi hedef aldı. Başbuğ’un FETÖ açıklaması ne anlama geliyor? FETÖ terör örgütü ne zaman siyasete sızmaya başladı? İlker Başbuğ FETÖ ile mücadele etti mi? Tüm bu soruların yanıtı özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızışı 12 darbesinden sonra başladı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da kitabında, Fetullahçıların ordudaki varlığını 1980'lerde hissetmeye başladığını ifade etmişti. Ancak nedeni bilinmez yeni bir açıklama yapan Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılamasının önünü açan 2009 yılındaki düzenleme üzerinden Gazi Meclis'i ve milli iradeyi hedef aldı.

BAŞBUĞ'UN FETÖ AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

İlker Başbuğ'un FETÖ açıklaması ne anlama geliyor? FETÖ terör örgütü ne zaman siyasete sızmaya başladı? FETÖ 12 Eylül darbesi sonrası nasıl güçlendi? İlker Başbuğ FETÖ ile mücadele etti mi? İşte İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk…

CIAin iması ve İlker Başbuğun FETÖ açıklaması ne anlama geliyor? Yeni darbe hazırlığı mı? |Video CIA'İN İMASI VE İLKER BAŞBUĞ'UN FETÖ AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? YENİ DARBE HAZIRLIĞI MI? |VİDEO
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