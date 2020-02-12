12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.02.2020

Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'u zora sokacak sözler! FETÖ'cülükten kimi ihraç ettiler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Meclis'i töhmet altında bırakan açıklamalarına tepki gösterdi ve "Bugünlerde eski genelkurmay başkanlarından birisi vasıtasıyla doğrudan Meclis'in yasama yetkisine karşı bir kampanya başlattılar. Buradan ben soruyorum; Malum Genelkurmay Başkanı bir diğeri öldü Genelkurmay Başkanı bunlar bildiriyi hazırladılar bu bildiri yetmez soruyorum. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde çıksınlar şunu söylesinler biz şu kadar subayı FETÖ'cülükten ihraç ettik. Bu görev benim değil, çıksın söylesinler. Önümüze gelir imza atılırdı." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib mesajı
Erdoğan'dan Başbuğ'u zora sokacak sözler
Erdoğan'dan Başbuğ'u zora sokacak sözler
FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir?
"FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir?"
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kritik FETÖ soruları |Video
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kritik FETÖ soruları |Video
Başkan Erdoğan: Seni oraya getiren FETÖ'dür...
Başkan Erdoğan: Seni oraya getiren FETÖ'dür...
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz rotası
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz rotası
Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız
Yeşil Meltem Şişli’nin bir skandalı daha!
Yeşil Meltem Şişli’nin bir skandalı daha!
Bakan Gül’den önemli açıklamalar
Bakan Gül’den önemli açıklamalar
Çin Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Çin Büyükelçisi A Haber'e konuştu
Sınırda kritik bekleyiş! Peş peşe hareket ettiler
Sınırda kritik bekleyiş! Peş peşe hareket ettiler
İdlib için kritik açıklama bugün!
İdlib için kritik açıklama bugün!
Daha Fazla Video Göster