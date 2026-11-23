Sarıyer'de görülen aslanın sahibi kim? Uzmanlar olası cezaları A Haber'de değerlendirdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın nereden geldiği henüz belirlenemezken, olayın hukuki boyutu A Haber canlı yayınında ele alındı. Akademisyen Doç. Dr. Furkan Kaya, yırtıcı hayvanların evlerde beslenmesinin yasak olduğunu belirterek güvenlik risklerine dikkat çekti. Akademisyen Dr. Anar Ali ise aslanın bir kişi tarafından yasa dışı şekilde beslendiğinin tespit edilmesi halinde idari ve cezai yaptırımların gündeme gelebileceğini söyledi. Uzmanlar, hayvanın uyuşturularak güvenli şekilde yakalanmasının ardından nereden geldiğinin araştırılması gerektiğini vurguladı.