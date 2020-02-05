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05.02.2020

İlker Başbuğ’un ‘FETÖ’ açıklamalarına MHP’den sert tepki: Ordu da bütün kademeleri FETÖ'ye teslim etmişsiniz

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ‘FETÖ’ ile ilgili skandal açıklamalarına partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan, “Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez.” İfadelerini kullanıp tepki göstermişti. Başbuğ’un sözlerine bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi’nden geldi. MHP Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Türkiye Millet Meclisi töhmet altında bırakılmıştır. Bunun kabul etmek mümkün değildir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım A Haber canlı yayınında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki gösterdi.

İLKER BAŞBUĞ'A BİR TEPKİ DE MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN GELDİ

Başkan Erdoğan grup toplantısında eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sert tepki gösterdi. Erdoğan: "Parlamentonun hukukunu korumak için hepiniz süratle dava açmalısınız." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım konuya ilişkin değerlendirmelerini A Haber'e aktardı.

"TBMM'YE GÖLGE DÜŞÜRÜLEMEZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "Askeri mahkeme yıllarca Necmettin Erbakan'ı, Alparslan Türkeş'i ve bizleri yargılamıştır. Burada TBMM büyük töhmet altında bırakılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Önce herkesin vazifesini yapması gerekir. Birçok askeri noktada büyük görevler almış İlker Başbuğ'un, FETÖ ile ilgili bir mücadelesi yoktur. Bunların gözleri daima yönetimdedir. Askerin yönetimle bağı kesilmiştir. Ancak Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı gibi bir makama gelmişsiniz, ordu da bütün kademeleri FETÖ'ye teslim etmişsiniz, çıkıyorsunuz burada ahkam kesiyorsunuz. Bu şekilde ahkam kesmeyle bir noktaya varılmaz, TBMM'ye gölge düşürülemez." ifadesinde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğandan İlker Başbuğa sert tepki: Bu boru göstermeye benzemez! |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLKER BAŞBUĞ'A SERT TEPKİ: BU BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ! |VİDEO

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