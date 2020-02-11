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11.02.2020

CIA'in iması ve İlker Başbuğ'un FETÖ açıklaması ne anlama geliyor? Yeni darbe hazırlığı mı? |Video

CIA'in gölge kuruluşundan darbe iması ve İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pazarcı, "FETÖ terör örgütü denildiği zaman Türkiye içinde gelişmiş büyümüş yerli bir örgütten bahsetmiyoruz. FETÖ denilen örgüt kökleri yurtdışında olan bir örgüt. Bunlar bir altyapı oluşturmaya çalışıyor da eldeki imkanları da sonuna kadar kullanmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

CIA'in gölge kuruluşundan darbe iması ve İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Bir kısmı gündemde tutmaya çalışıyor. Bir kısmının başka amaçları var ama bunu da köpürtmeye çalışan gerçeğe dönüştürmeye çalışan da bir takım çevreler var. FETÖ terör örgütü denildiği zaman Türkiye içinde gelişmiş büyümüş yerli bir örgütten bahsetmiyoruz. FETÖ denilen örgüt kökleri yurt dışında olan bir örgüt... Bunlar bir altyapı oluşturmaya çalışıyor da eldeki imkanları da sonuna kadar kullanmaya çalışacaklar. Ancak artık darbe söz konusu olamaz üst kademe harekete geçmediği sürece. Artık eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.

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T&#220;RKO TÜRKO

başbug yeni oyunun aktörleri arasında orduda muhalıf olanları ayaga kaldırmayı fetö ile birleşip yeni ihtilal pesinde oldugunu bizim sokak cocuklrı söylüyor. artık millet yemiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2020 13:24
Bir daha asla Bir daha asla

Bir daha darbe girişimi olursa, kör testere hikayeleri gerçek olabilir. Millet uyandı artık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2020 13:17
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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