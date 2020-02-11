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İlker Başbuğ’un manidar “FETÖ” çıkışı! Uzman isimler süreci A Haber’e değerlendirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
FETÖ VE KİRLİ HESAPLAR! NEYİN PEŞİNDELER...

'in gölge kuruluşu tarafından darbe iması yapılması ve ardından 'un zamanlaması manidar "" çıkışı ülke gündemine oturdu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ  2009'da Meclis'ten geçen, "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan" yasa değişikliğini hatırlatmış ve Meclis’in iradesiyle yasalaşan teklifin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığı imasında bulunmuştu. 'yi hedef alan bu sözler üzerine Başkan Erdoğan'ın da çağrısıyla AK Partili 6 vekil avukatları aracılığıyla İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu konular hakkında A Haber canlı yayınına bağlanan yazarı ve SETA değerlendirmelerde bulundu.

İlker Başbuğ’un manidar “FETÖ” çıkışı! Uzman isimler süreci A Haber’e değerlendirdi İLKER BAŞBUĞ’UN MANİDAR “FETÖ” ÇIKIŞI! UZMAN İSİMLER SÜRECİ A HABER’E DEĞERLENDİRDİ

TÜRKİYE VE GÜCÜ

yazarı , "Sürekli olarak temkinli olmalıyız. 'nin halihazırdaki durumu ile ilgili 'Yandık, bittik, geliyorlar, geldiler' söylemi doğru değil. Türkiye gecesi verilen muhteşem mücadele ile Türkiye üzerinde bir takım niyetleri olan çevrelere bu işin pek kolay olmadığının mesajını verdi. İl ve ilçelerde yapılan mücadele ile bu ülkeyi ele geçirip sonra birilerine peşkeş çekmek isteyenlere gereken ders verildi. Türkiye çok çok önemli bir ülke. İçimizdeki bazı beyinsizler de dışardakiler gibi düşünüp bu ülke bize bırakılmayacak diye düşünebilirler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti, Başkan liderliğinde kendi kararlarını veren ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke konumunda…" dedi.

FETÖ VE KİRLİ HESABI

SETA ise konuya dair, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem / davaları hem de darbe davaları yürütüldü. Bu davalar içerisinde yapılan itiraflardan yola çıkılarak hem örgütün yapısı hem de devlete nasıl sızdıkları önemli ölçüde aydınlatıldı. Bu davalarda örgütün siyasi ayağına dair çok açık cevaplar bulduk. FETÖ terör örgütü daha çok devletin kurumlarını ele geçirmeye çalıştı. Parti siyasetinden uzak durmaya çalışmıştı. Oysaki asıl siyaset diyebileceğiz devleti ele geçirme politikasına hep devam etti. Bu açıdan değerlendirildiğinde FETÖ'nün doğrudan bir siyasi ayağı olduğunu değerlendirmek mümkün değil." diye konuştu.

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