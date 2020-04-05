05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı ''Sen, ben yok! 'BİZ' varız''
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
05.04.2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı ''Sen, ben yok! 'BİZ' varız''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili video paylaştı. Altun paylaşımında, ''“Sen” “Ben” yok “BİZ” varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için #BizBizeYeterizTürkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı
Ak Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara...
Ak Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara...
Korona ne zaman kontrol altına alınacak?
Korona ne zaman kontrol altına alınacak?
93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi: İzole edemezsek...
Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi: İzole edemezsek...
Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
İçişleri Bakanlığından 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
İçişleri Bakanlığından 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
Valilikten cenaze işlemleri için yeni açıklama
Valilikten cenaze işlemleri için yeni açıklama
HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
Teslimat tamam! İşte yok edici güç
Teslimat tamam! İşte yok edici güç
Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı
Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı
CHP'li eski vekil canlı yayında sigara yaktı!
CHP'li eski vekil canlı yayında sigara yaktı!
Daha Fazla Video Göster