26 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB'nin yönetim beceriksizliği hafızalara kazındı! Belediye araçları tek tek döküldü
Megakent İstanbul, 2 gün yağan karın ardından halen daha kendine gelemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait karla mücadele aracı kayarak İETT araçlarına çarptı. Öte yandan kara saplanıp kalan İETT otobüsü 36 saattir kaderine terk edildi. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen yeterli hazırlıkları yapamadığı için İstanbul'da büyük bir kaosun yaşanmasına neden olan İBB'nin yönetim zaafiyeti adeta hafızalara kazındı.