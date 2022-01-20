20 Ocak 2022, Perşembe
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Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldıran Rahmi Uygun'un yakalanma görüntüleri
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez, su içtiği sırada başından vurularak öldürüldü. Saldırgan Rahmi Uygun Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. İşte Rahmi Uygun'un yakalanma görüntüleri...