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Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldıran Rahmi Uygun'un yakalanma görüntüleri

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Giriş: 20.01.2022 17:47
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez, su içtiği sırada başından vurularak öldürüldü. Saldırgan Rahmi Uygun Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. İşte Rahmi Uygun'un yakalanma görüntüleri...
Rahmi Uygun’un yakalanma görüntüleri
Rahmi Uygun'un yakalanma görüntüleri
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