18 Haziran 2021, Cuma
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HDP il binasına silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? Planlı provokasyon mu?
İzmir'de HDP binasına giren silahlı saldırgan Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı öldürdü. Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Gencer tutuklandı. Peki saldırının arka planı ne? Saldırı üzerinden kimler toplumsal fay hatlarını tetiklemek istiyor? Sokakları mı karıştırmak istiyorlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.