20 Kasım 2025, Perşembe
Dünya gündeminde savaşın izleri! Doğal afetler ve inanılmaz kazalar…
İsrail’in Lübnan saldırısı ve Gazze’deki görüntüleri tepki çekerken; Japonya’daki yangın, İtalya ve Vietnam’daki seller ile Rusya’daki buzlanma hayatı felç etti. Kongo’da düşen uçak, Malezya’da çöken köprü ve Brezilya’daki kazalarda ise mucizevi kurtuluşlar kameralara yansıdı. İşte dünya raporu…