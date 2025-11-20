20 Kasım 2025, Perşembe

Dünya gündeminde savaşın izleri! Doğal afetler ve inanılmaz kazalar…

Giriş: 20.11.2025 16:07
Güncelleme:20.11.2025 16:11
İsrail’in Lübnan saldırısı ve Gazze’deki görüntüleri tepki çekerken; Japonya’daki yangın, İtalya ve Vietnam’daki seller ile Rusya’daki buzlanma hayatı felç etti. Kongo’da düşen uçak, Malezya’da çöken köprü ve Brezilya’daki kazalarda ise mucizevi kurtuluşlar kameralara yansıdı. İşte dünya raporu…
