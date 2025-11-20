AK Parti'den "İmralı" ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz

İmralı ziyareti gündemiyle gerçekleştirilen AK Parti Kapalı Grup Toplantısı sona erdi. Toplantıda Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeme konusu masaya yatırıldı. Toplantıya başkanlık eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Oylama olursa olumlu oy vereceğiz. Komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir." dedi . Kulis bilgilerini ise A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN