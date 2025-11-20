20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti'den "İmralı" ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz
AK Parti’den İmralı ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz

AK Parti'den "İmralı" ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 19:13
İmralı ziyareti gündemiyle gerçekleştirilen AK Parti Kapalı Grup Toplantısı sona erdi. Toplantıda Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeme konusu masaya yatırıldı. Toplantıya başkanlık eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Oylama olursa olumlu oy vereceğiz. Komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir." dedi . Kulis bilgilerini ise A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den İmralı ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz
AK Parti’den İmralı ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz
AK Parti'den "İmralı" ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz
Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi 2026’da
Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi 2026’da
İşte dünya gündeminden öne çıkanlar
İşte dünya gündeminden öne çıkanlar
Suça sürüklenen çocuklar için harekete geçildi!
Suça sürüklenen çocuklar için harekete geçildi!
Alkollü sürücü 6 aylık bebeği hayattan kopardı
Alkollü sürücü 6 aylık bebeği hayattan kopardı
İlaçlanan oda 3 gün boş kalmalı
İlaçlanan oda 3 gün boş kalmalı
Yunanistan’dan Türk balıkçı teknesine saldırı
Yunanistan'dan Türk balıkçı teknesine saldırı
Başkan Erdoğan’dan nüfus artışı uyarısı
Başkan Erdoğan'dan nüfus artışı uyarısı
Nüfus artış hızı! Başkan Erdoğan uyardı
Nüfus artış hızı! Başkan Erdoğan uyardı
Erdoğan: Aileyi güçlendirmeden devleti yaşatamazsınız
Erdoğan: Aileyi güçlendirmeden devleti yaşatamazsınız
CHP’de komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor
CHP'de komisyon "İmralı gündemiyle" toplanıyor
Özgür Özel’e sert tepki
Özgür Özel'e sert tepki
Daha Fazla Video Göster