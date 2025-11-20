Yeni evlenecek çiftlere büyük destek! Faizsiz kredi 2026’da artıyor

20 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 20.11.2025 19:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 2025 Eylül’üne kadar 42 bin 331 çifte 150 bin TL faizsiz kredi verildiğini açıkladı. Yılmaz, destek tutarının 2026 Ocak itibarıyla genç çiftlerde 250 bin TL’ye, 26-29 yaş grubunda ise 200 bin TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Ayrıca sosyal medya için yaş sınırı düzenlemesinin de gündemde olduğunu belirtti.
