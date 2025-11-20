20 Kasım 2025, Perşembe
Yunanistan'dan Türk balıkçı teknesine saldırı
Aydın’ın Didim ilçesinden Ege Denizi’ne açılan Türk balıkçı teknesine, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Beş kurşunun isabet ettiği teknede hasar oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı; saldırıya uğrayan teknenin kaptanı Hasan Aygün yaşadıklarını canlı yayında anlattı.