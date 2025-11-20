Yunanistan’dan Türk balıkçı teknesine saldırı

20 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 15:32
Aydın’ın Didim ilçesinden Ege Denizi’ne açılan Türk balıkçı teknesine, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Beş kurşunun isabet ettiği teknede hasar oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı; saldırıya uğrayan teknenin kaptanı Hasan Aygün yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
