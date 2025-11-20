Deprem riski bitmedi! Uzman isim o bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

Prof. Dr. Sözbilir, konusu deprem olmayan bir sürü profesörün depremle ilgili değerlendirmede bulunmasının yanlış olduğunu söyledi. "Her türlü yere bina yapılabilir belli standartları korumak şartıyla" diyen Prof. Dr. Sözbilir, "Oturmadığımız bir yer fayın üstü. Çünkü fay deprem sırasında yeryüzünü yırtıyor. Üzerinde çelikten de olsa bina devriliyor. Fayın üstü yapılaşmaya kapatılır ama bütün fayların değil, yakın gelecekte deprem üretebilecek yerde fayın üstü kapatılır" diye konuştu.