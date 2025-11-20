Viral Galeri Viral Tıkla Deprem riski bitmedi! Uzman isim o bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

Deprem riski bitmedi! Uzman isim o bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

Türkiye'de 6 Şubat depremleri sonrası peş peşe depremler yaşanıyor. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin ardından 5 üzeri depremlerin sıklaşması ise vatandaşları tedirgin etti. Artçılar sürerken gözler uzman isimlere çevrildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı için uyardı bulundu. Bölgede bir deprem daha yaşanma tehlikesi olduğunu belirten Sözbilir 'Sındırgı'da artçılar 20 bini aşmış durumda, son 3-4 gündür durağanlık var. 3-4 büyüklüğünde olan artçılar durdu, bu iyi bir şey değil, fayın stres biriktirdiği, gerilimin arttığı anlamına gelir' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2025 21:28
Deprem riski bitmedi! Uzman isim bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

6 Şubat depremleri ve ardındna Balıkesir depremleri sonrası Türkiye deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti. Özellikle Balıkesir'de depremler oldukça tedirgin etti. Bölgedeki artçılar bir süre durdu ancak uzman isimden dikkat çeken bir uyarı geldi.

Deprem riski bitmedi! Uzman isim bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

DEÜ'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 'Deprem Master Planı' yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem olmadan önce hangi binamızın sağlam olmadığını bilmemiz gerekiyor, ancak öyle önlem alabiliriz. İzmir'de ilk Deprem Master Planı 25 yıl önce yapılmış, son 20 yılın yapı stoku orada yok. Yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda son aşamaya gelmiş durumdayız. İzmir'de 13 tane fay ne zaman deprem üretebilir sorusunun cevabını aldık" diye konuştu.

Deprem riski bitmedi! Uzman isim bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

DEÜ Bilim Kafe Sohbetleri kapsamında 'Deprem ve İzmir' etkinliğinde konuşan DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de 1975-1999 yılları arasında yapılan binaların zemini tanımadan yapılmış olduğunu belirterek "Deprem olduğunda o dönemde yapılan binalar hasar görüyor ve yıkılıyor." dedi. Sözbilir gelinen mevcut yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu vurgulÇünkü binaların büyük çoğunluğu 1999'dan önce yapılmış. Günümüzde kentsel dönüşüm konusu var, başta gecekonduyu dönüştürme mantığı ön plandaydı, daha sonra 2020'li yıllardan sonra kentsel dönüşümün doğal afet eksenli olması gerektiği ortaya çıktı." dedi.

Deprem riski bitmedi! Uzman isim bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

FAY SAYISINDA TEDİRGİN EDEN ARTIŞ!

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 21 yılda birçok yeni fay oluştuğuna dikkati çekerek, "1992'de Türkiye'de 150 fay vardı, 2013 yılında bu sayı 485'e çıktı. Yaklaşık 2025 yılındayız, 10 yıllık sürede fay sayımız arttı, o nedenle fay haritası güncelleniyor, bu yılın sonunda açıklanacak. 'Türkiye ölçeğinde deprem tehlikesi hangi seviyeye çıktı' sorusu sıfırdan tekrar gündeme gelecek" dedi.

Deprem riski bitmedi! Uzman isim bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var

Prof. Dr. Sözbilir, konusu deprem olmayan bir sürü profesörün depremle ilgili değerlendirmede bulunmasının yanlış olduğunu söyledi. "Her türlü yere bina yapılabilir belli standartları korumak şartıyla" diyen Prof. Dr. Sözbilir, "Oturmadığımız bir yer fayın üstü. Çünkü fay deprem sırasında yeryüzünü yırtıyor. Üzerinde çelikten de olsa bina devriliyor. Fayın üstü yapılaşmaya kapatılır ama bütün fayların değil, yakın gelecekte deprem üretebilecek yerde fayın üstü kapatılır" diye konuştu.

SON DAKİKA