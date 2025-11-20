Deprem riski bitmedi! Uzman isim o bölgeyi işaret etti: İyi bir şey değil bir tehlike daha var
Türkiye'de 6 Şubat depremleri sonrası peş peşe depremler yaşanıyor. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin ardından 5 üzeri depremlerin sıklaşması ise vatandaşları tedirgin etti. Artçılar sürerken gözler uzman isimlere çevrildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı için uyardı bulundu. Bölgede bir deprem daha yaşanma tehlikesi olduğunu belirten Sözbilir 'Sındırgı'da artçılar 20 bini aşmış durumda, son 3-4 gündür durağanlık var. 3-4 büyüklüğünde olan artçılar durdu, bu iyi bir şey değil, fayın stres biriktirdiği, gerilimin arttığı anlamına gelir' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2025 21:28