CHP yönetimine sert sözler: "Parti üyelikleri askıya alınmalı"
CHP yönetimine sert sözler: Parti üyelikleri askıya alınmalı

CHP yönetimine sert sözler: "Parti üyelikleri askıya alınmalı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 20:51
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, katıldığı yayında “iddialar çok ciddi” diyerek yolsuzluk davalarını ve partideki son gelişmeleri yorumladı. Tekin, iddianamede ismi geçen CHP’lilerin üyeliklerinin askıya alınmamasını eleştirerek parti yönetimine tepki gösterdi.
