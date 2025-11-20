20 Kasım 2025, Perşembe
CHP yönetimine sert sözler: "Parti üyelikleri askıya alınmalı"
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, katıldığı yayında “iddialar çok ciddi” diyerek yolsuzluk davalarını ve partideki son gelişmeleri yorumladı. Tekin, iddianamede ismi geçen CHP’lilerin üyeliklerinin askıya alınmamasını eleştirerek parti yönetimine tepki gösterdi.