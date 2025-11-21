Böcek ailesini ölüme götüren ilaçlama anları A Haber’de!

Almanya’dan İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde kalan aileden anne, baba ve iki çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin ölümüne ilişkin 4 kişi daha tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı şahsın otele giriş yaptığı görüntüler A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında yayınlandı. İşte o anlar...