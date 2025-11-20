Erdoğan'dan babalara çağrı: "Eşlerinize yardımcı olun"

“Yeni evlenecek gençlere yılbaşından itibaren daha fazla destek vereceğiz!” Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evlilik desteğine ilişkin müjdeyi bugün düzenlenen Aile ve Kültür Sanat Sempozyumunda duyurdu. Açıklamalarını detaylandıran Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında ise çok önemli bir meseleye, nüfus artışındaki düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık oranındaki gerilemenin ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu bir felaket!” ifadelerini kullandı.

