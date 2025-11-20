İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında MASAK raporları sürecinin de hızlandığı bilgisini verdi. Bununla “Bahis operasyonunda yeni dalga sinyali” söylemleri gündeme düşerken Hukukçu Avukat Hadi Dündar konuyu A Haber’de değerlendirerek sürece ilişkin önemli bilgiler verdi.