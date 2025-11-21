Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de gülümseten anlar! Tarih sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı: "Keşke biri göz kırpsa"

atv'nin yıllardır ekrana gelen ve her bölümünde milyonları ekrana kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 10 Kasım akşamında da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 24 yaşındaki Zeynep Erkek vardı. Ardı arkasına gelen sorulara doğru yanıt veren yarışmacı, 9. sorunun kilidini açmayı başardı. Bu aşamada karşısına çıkan tarih sorusunda zorlanan Erkek, 'Keşke biri göz kırpsa' diyerek stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.

atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik tarih sorusu merak uyandırdı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde Zeynep Erkek, sergilediği başarılı performansıyla dikkat çekti. Karşısına çıkan tüm sorulara doğru yanıt veren yarışmacı barajı hızla geçti. 8'inci soruda tüm joker hakkını kullanan yarışmacı 9'uncu soru karşısında pişmanlığını gizleyemedi.

SAHNE SANATLARI OKUYAN YARIŞMACIYA OSCAR SORUSU

Aslen Diyarbakırlı olan Zeynep Erkek, 24 yaşında olduğunu ve yarışmaya İstanbul'dan katıldığını söyledi. İstanbul'a Konservatuvar okumak için geldiğini ifade eden Erkek, Sahne Sanatları Bölünü okuduğunu ve on sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Yarışmacı karşına çıkan tüm soruları doğru yanıtlayarak 100 bin lire değerindeki 8. sorunun kilidini açmayı başardı. Oscar sorusunda zorlanan Erkek, telefon jokerini kullandı.

İŞTE O SORU

"Network" filmindeki rolüyle 1977'de "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı"nı kazanan Beatrites, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?

A) 5 dakika

B) 12 dakika

C) 25 dakika

D) 121 dakika

ÖNCE TELEFON JOKERİNİ KULLANDI

Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı en sonunda telefon jokerini kullanmak istedi. Soruyu kısaca okumak isteyen yarışmacı süreyi tutturamayınca sorunun yanıtını alamadan telefon kapandı.

