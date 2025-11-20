20 Kasım 2025, Perşembe
Suça sürüklenen çocuklar için harekete geçildi! Komisyon kuruldu
Meclis Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocukların durumunu çok yönlü incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, özellikle Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle yeniden tartışmaya açılan 18 yaş altı çocukların suça karışması konusunu, koruyucu ve önleyici mekanizmalar çerçevesinde değerlendirecek.