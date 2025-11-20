Suça sürüklenen çocuklar için harekete geçildi! Komisyon kuruldu

Meclis Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocukların durumunu çok yönlü incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, özellikle Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle yeniden tartışmaya açılan 18 yaş altı çocukların suça karışması konusunu, koruyucu ve önleyici mekanizmalar çerçevesinde değerlendirecek.

