20 Kasım 2025, Perşembe

Suça sürüklenen çocuklar için harekete geçildi! Komisyon kuruldu
Suça sürüklenen çocuklar için harekete geçildi! Komisyon kuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 16:44
Meclis Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocukların durumunu çok yönlü incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, özellikle Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle yeniden tartışmaya açılan 18 yaş altı çocukların suça karışması konusunu, koruyucu ve önleyici mekanizmalar çerçevesinde değerlendirecek.
