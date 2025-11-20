CHP'li isim isyan etti! "Ekrem'i biliyorduk, uyarmıştık "

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, belediyedeki rüşvet ağına dair yeni belgeler ortaya çıktı. İş adamlarından alındığı öne sürülen çek, senet ve banka dekontları da dosyaya eklendi. Yolsuzluğun detayları gün yüzüne çıktıkça parti tabanından yükselen tepki sesleri de artıyor.

