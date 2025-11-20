20 Kasım 2025, Perşembe

CHP'li isim isyan etti! "Ekrem'i biliyorduk, uyarmıştık "

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 20:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, belediyedeki rüşvet ağına dair yeni belgeler ortaya çıktı. İş adamlarından alındığı öne sürülen çek, senet ve banka dekontları da dosyaya eklendi. Yolsuzluğun detayları gün yüzüne çıktıkça parti tabanından yükselen tepki sesleri de artıyor.
