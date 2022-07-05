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Haliç’in temizlenmesi bir zamanlar hayaldi! Altın Boynuz efsanesini Başkan Erdoğan yaşattı

A Haber
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Giriş: 05.07.2022 13:16
1997 yılında 14 yaşındaki bir çocuk Haliç için ''Burayı kimse temizleyemez, temizlenirse mucize olur'' demişti. Mucizeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Haliç'in adı son dönemde yeniden kirlilikle anılıyor. Temel atmama töreniyle iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin önemi bir kez daha anlaşıldı.
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