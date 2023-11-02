02 Kasım 2023, Perşembe
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Gazzeli Ethem gözyaşları içinde ailesini aradı: Ben öleyim annem yeter ki yaşasın
Gazzeli Ethem İsrail saldırısında kardeşini kaybetti. Annesi ve babasının öldüğünde ise emin değil. Hastanede gözyaşları içinde ailesini soruyor ve "Annem yaşasın istiyorum" diyor. İşte yürek yakan o anlar…
Dünyaya insanlığı hatırlatan ve öğreten sözler:
- Annem nerede? Onu göremiyorum. Ya Rab, Ya Rab...
- Kardeşim öldü amca...
- Allah bize yeter. O en güzel vekildir.
- İlah bize yeter. O en güzel vekildir size karşı... Allah bize yeter. O en güzel vekildir. Ya Rab, Ya Rab...
- Kardeşim, kardeşim...
- Ben öleyim, öleyim yeter ki annem yaşasın...
- Sakin ol. Sen küçük değilsin.
- Ben annemin yaşamasını istiyorum, ben annemi istiyorum.
- Tamam, sakin ol. Sana birini göstereceğiz. O mu anlayacağız.
- Tamam... Babamı göreyim, babamı...
- Adın ne?
- Ethem...
- Sakin ol, sakin...