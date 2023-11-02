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Gazzeli Ethem gözyaşları içinde ailesini aradı: Ben öleyim annem yeter ki yaşasın

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 19:46
Gazzeli Ethem İsrail saldırısında kardeşini kaybetti. Annesi ve babasının öldüğünde ise emin değil. Hastanede gözyaşları içinde ailesini soruyor ve "Annem yaşasın istiyorum" diyor. İşte yürek yakan o anlar…

Dünyaya insanlığı hatırlatan ve öğreten sözler:

- Annem nerede? Onu göremiyorum. Ya Rab, Ya Rab...

- Kardeşim öldü amca...

- Allah bize yeter. O en güzel vekildir.

- İlah bize yeter. O en güzel vekildir size karşı... Allah bize yeter. O en güzel vekildir. Ya Rab, Ya Rab...

- Kardeşim, kardeşim...

- Ben öleyim, öleyim yeter ki annem yaşasın...

- Sakin ol. Sen küçük değilsin.

- Ben annemin yaşamasını istiyorum, ben annemi istiyorum.

- Tamam, sakin ol. Sana birini göstereceğiz. O mu anlayacağız.

- Tamam... Babamı göreyim, babamı...

- Adın ne?

- Ethem...

- Sakin ol, sakin...

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