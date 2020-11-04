Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan felakette umudun adı Ayda oldu. 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Ayda, Türkiye'yi gülümsetti. Ancak aynı enkazda bulunan annesi Fidan Gezgin'den acı haber geldi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Fidan Gezgin'in cenaze töreninde açıklamalarda bulunan baba Uğur Gezgin, "Annesi Ayda'ya siper oldu" dedi. İşte baba Uğur Gezgin o anları A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a anlattı.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,9 büyüklüğünde meydan gelen depremde, 91 saat boyunca Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan Ayda Gezgin kurtarıldı. 91'inci saatte enkazdan sağlık bir şekilde kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in deprem anında kızına siper olduğu öğrenildi. Fidan Gezgin'in cansız bedeni Ayda'nın yanında bulundu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Fidan Gezgin'in cenaze töreninde açıklamalarda bulunan baba Uğur Gezgin, "Annesi Ayda'ya siper oldu" dedi.