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Fidan Gezgin son yolculuğuna uğurlandı! Acılı eşten A Haber'de yürek burkan sözler: Annesi Ayda'ya siper oldu

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Giriş: 04.11.2020 14:00
Güncelleme:04.11.2020 14:15
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan felakette umudun adı Ayda oldu. 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Ayda, Türkiye'yi gülümsetti. Ancak aynı enkazda bulunan annesi Fidan Gezgin'den acı haber geldi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Fidan Gezgin'in cenaze töreninde açıklamalarda bulunan baba Uğur Gezgin, "Annesi Ayda'ya siper oldu" dedi. İşte baba Uğur Gezgin o anları A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a anlattı. Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,9 büyüklüğünde meydan gelen depremde, 91 saat boyunca Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan Ayda Gezgin kurtarıldı. 91'inci saatte enkazdan sağlık bir şekilde kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in deprem anında kızına siper olduğu öğrenildi. Fidan Gezgin'in cansız bedeni Ayda'nın yanında bulundu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Fidan Gezgin'in cenaze töreninde açıklamalarda bulunan baba Uğur Gezgin, "Annesi Ayda'ya siper oldu" dedi.
Son dakika: Aydanın annesi Fidan Gezgine acı veda! Binlerce kişi bu acıya ortak oldu SON DAKİKA: AYDA'NIN ANNESİ FİDAN GEZGİN'E ACI VEDA! BİNLERCE KİŞİ BU ACIYA ORTAK OLDU
İzmir’de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezginin sağlık durumu hakkında flaş açıklama İZMİR'DE ENKAZDAN 91 SAAT SONRA KURTARILAN AYDA GEZGİN'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
Başkan Erdoğandan Ayda paylaşımı: Güzel yavrumuzun tüm Türkiyeye selamı var BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYDA PAYLAŞIMI: GÜZEL YAVRUMUZUN TÜM TÜRKİYE'YE SELAMI VAR
Son dakika: Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebek Türkiyeyi selamladı SON DAKİKA: ENKAZDAN 91 SAAT SONRA ÇIKARILAN AYDA BEBEK TÜRKİYE'Yİ SELAMLADI
Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte kurtarılma anı AYDA BEBEK 91 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI! İŞTE KURTARILMA ANI
Ayda Gezgini böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı... AYDA GEZGİN'İ BÖYLE KURTARMIŞTI! O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI...
Son dakika: 91 saat sonra mucize! Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı SON DAKİKA: 91 SAAT SONRA MUCİZE! AYDA BEBEK SAĞ OLARAK KURTARILDI

Annesi Ayda'ya siper oldu
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