Uzmanından obezite uyarısı! Zayıflama iğnesi ve ameliyat tek başına çözüm değil

Medipol Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Özdenkaya, A Haber canlı yayınında obeziteye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Obezitenin kronik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Özdenkaya, zayıflama iğneleri ve obezite ameliyatlarının tek başına kalıcı çözüm olmadığını belirtti. Uzman isim, kilo kontrolünde doğru beslenme ve hareketli yaşamın önemini vurguladı.