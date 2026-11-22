MİT ve Emniyetten 3 tonluk zehir ağına darbe! Brezilya'da kırmızı bültenle aranıyordu

Brezilya'da uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. MİT, Emniyet ve ilgili birimlerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İstanbul'daki kritik operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Kadir Mercan ve kameraman Mehmet Tekin canlı yayında aktardı.