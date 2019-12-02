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02.12.2019
FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün bir sapkınlığı daha gün yüzüne çıktı. Örgütün 2 numaralı ismi firari terörist Adil Öksüz’ün evinde bakıcı ve temizlik görevlisi olarak çalışan kişi ifadesinde ilginç bilgiler verdi. Buna göre Adil Öksüz’ün evinde toplanan iç çamaşırları Pensilvanya’ya götürülüyor. FETÖ’cüler şans getirmesi için giydikleri elbiseleri teröristbaşı Gülen’e okutuyor.
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