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Ev sahibi mi haklı kiracı mı? Ev sahibinin hakları neler?

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Giriş: 11.09.2021 12:16
İstanbul'da kiralık ev bulmak zorlaştı. Ev sahipleri evinin değerini korumak kiracılarsa fazla kira ödememek istiyor. Yasal kira artış oranı bu sene yüzde 15,15 olarak belirlendi. Kiracının kirayı ödemediği durumlarda ise ev sahibi yasal haklarını kullanabiliyor. Ev sahibi ve kiracı arasında 10 yılı aşkın bir sözleşme varsa bu durumda da kiracı evden çıkarılabiliyor. Peki bu duruma yasalar ne diyor?
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