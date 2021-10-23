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Eskişehir'de 52 yeni fabrika açılışı! Başkan Erdoğan sanayicilere müjdeyi verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.10.2021 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek." dedi. Erdoğan, "Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz." diyerek müjdeyi verdi.
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