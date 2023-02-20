“Enkaz radarı” uygulaması nedir? Depremzedelerin hukuki hakları neler? Uzman isim anlattı

"Enkaz radarı" uygulaması ile depremzedelerin hukuki sıkıntıları ortadan kalkıyor. Peki "Enkaz radarı" mobil uygulaması nasıl çalışıyor? Ayrıntıları ATV Haber muhabiri Özlem Aktay aktardı. Gaziantep Barosu Eski Başkanı Bektaş Şarklı, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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