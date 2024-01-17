Eksi 35 derecede vatan nöbeti

Sınırın emanetçileri hudut kartalları teröre geçit vermiyor. 7 gün 24 saat yaz -kış demeden eksi 35 derecede elleri daima tetikte gözleri ise sınırda. A Haber ekibi de Irak sınırındaki bir üs bölgesini ziyaret etti, Mehmetçiğin zor koşullardaki görevini görüntüledi...

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