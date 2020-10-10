Ekmek teknesi gasbedilen simitçinin yakarışı!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve bölgede bir sembol olan simitçi tezgahlarının bazıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir gece yarısı operasyonuyla kaldırıldı. İBB'nin simitçilerin bir kısmına satış izni verirken, geri kalan tezgahları "tekelleşme" bahanesiyle belediye ekiplerince toplayarak kaldırması simitçileri isyan ettirdi. Ekmek teknelerine el konulan simitçi "Kılıçdaroğlu, 'Namusum ve şerefim üzerine ben kimsenin ekmeğiyle oynamıyorum!' dedi, gelsin bugün namusuna sahip çıksın!" sözleriyle CHP'li İBB yönetimine tepkisini dile getirdi.