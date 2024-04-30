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Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi! Tekneyi Yunan botunun üzerine sürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 15:28
Yunan sahil güvenlik ekibi Türk balıkçılığı taciz etti. Türk balıkçı bunun üzerine, tekneyi Yunan ekibin botunun üzerine sürdü. Bunun üzerine Yunan botu bölgeden ayrıldı. İşte o anlar...
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