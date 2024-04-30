Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi! Tekneyi Yunan botunun üzerine sürdü

Yunan sahil güvenlik ekibi Türk balıkçılığı taciz etti. Türk balıkçı bunun üzerine, tekneyi Yunan ekibin botunun üzerine sürdü. Bunun üzerine Yunan botu bölgeden ayrıldı. İşte o anlar...

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