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Eğlence parkları kapılarını açtı! Vatandaşlar akın etti

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Giriş: 12.07.2021 12:08
Güncelleme:12.07.2021 12:09
Eğlence parkları normalleşme ile birlikte uzun bir aradan sonra kapılarını açtı. Parklar maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterecek. Açılışın ilk gününde ziyaretçilerin Tema Park'a ilgisi yoğundu.

Hazırlıklar tamamlandı, eğlence parkları açıldı. Adrenalin tutkunları, Tema Park'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eğlence parklarının açılmasını dört gözle bekleyen çocuklar, 30'a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı. Tema Park'ın ilk gününde yabancı ziyaretçilerin de yoğun ilgisi vardı.

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Eğlence parkları kapılarını açtı!
Eğlence parkları kapılarını açtı!
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