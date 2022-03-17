Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü: Ateşkes umudumuz arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız saat 16'da Putin ile görüşme yaptı." dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.