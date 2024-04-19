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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 16:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
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