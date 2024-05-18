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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, sınır karakollarında incelemelerde bulundu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.05.2024 14:39
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 5'inci Kolordu Komutanlığı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı ile Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki karakollarda incelemelerde bulundu.
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