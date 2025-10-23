Danıştay'dan emsal 'EYT' kararı: "Talep olmadan emeklilik yok"

Danıştay, geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen bir çalışanın EYT kapsamında emekli edilmesini hukuka aykırı buldu. 12. Daire, iptal istemli davayı reddeden Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Karar, benzer durumda olan binlerce çalışan için emsal niteliği taşıyor.

