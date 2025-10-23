23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Danıştay'dan emsal 'EYT' kararı: "Talep olmadan emeklilik yok"
Danıştay’dan emsal ’EYT’ kararı: Talep olmadan emeklilik yok

Danıştay'dan emsal 'EYT' kararı: "Talep olmadan emeklilik yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 15:15
Danıştay, geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen bir çalışanın EYT kapsamında emekli edilmesini hukuka aykırı buldu. 12. Daire, iptal istemli davayı reddeden Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Karar, benzer durumda olan binlerce çalışan için emsal niteliği taşıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Danıştay’dan emsal ’EYT’ kararı: Talep olmadan emeklilik yok
Savcı Engin: Haddini bil! Devlet kumpas kurmaz
Savcı Engin: Haddini bil! Devlet kumpas kurmaz
Danıştay’dan emsal ’EYT’ kararı!
Danıştay'dan emsal 'EYT' kararı!
Türkiye Umman ile 16 anlaşma imzaladı
Türkiye Umman ile 16 anlaşma imzaladı
İsrail’den A Haber’e karşı kirli propaganda girişimi!
İsrail'den A Haber'e karşı kirli propaganda girişimi!
MSB: TSK Gazze için her türlü göreve hazır!
MSB: TSK Gazze için her türlü göreve hazır!
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Başkan Erdoğan Umman sultanı ile görüşüyor!
Başkan Erdoğan Umman sultanı ile görüşüyor!
Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek!
Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek!
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu!
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu!
Gazze’nin sesi A Haber katil İsrail’in hedefinde
Gazze’nin sesi A Haber katil İsrail’in hedefinde
288 milyonluk lüks araç operasyonu
288 milyonluk lüks araç operasyonu
Daha Fazla Video Göster