19 Nisan 2024, Cuma
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de ! Emekliler için özel çalışma...
Son dakika haberi! Cummhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz AHaber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Cevdet Yılmaz milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklamada bulundu. Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak" dedi.