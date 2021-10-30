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Çukurova Havalimanı'nda sona gelindi! Bir yıl sonra 29 Ekim'de birinci etabı açılacak

A Haber
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Giriş: 30.10.2021 09:07
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bir yıl sonraki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması hedefleniyor. Havalimanı açıldığında ilk etapta 8 milyon daha sonra 12 milyon yolcuya hizmet verecek. Uluslararası ticaret hacmini de artıracak. Ayrıntıları Mersin'den A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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