30 Ekim 2021, Cumartesi
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Çukurova Havalimanı'nda sona gelindi! Bir yıl sonra 29 Ekim'de birinci etabı açılacak
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bir yıl sonraki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması hedefleniyor. Havalimanı açıldığında ilk etapta 8 milyon daha sonra 12 milyon yolcuya hizmet verecek. Uluslararası ticaret hacmini de artıracak. Ayrıntıları Mersin'den A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.