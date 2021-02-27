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Çöpleri sokaklarda kalan CHP'li belediyelere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan destek mesajı

A Haber
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Giriş: 27.02.2021 23:51
Güncelleme:27.02.2021 23:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da CHP yönetiminde olan 7 ilçede işçilerin greve gitmesi nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili konuştu. Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede oluşan çöp dağları insan sağlığını tehdit etmeye başlarken, haklarını alamayan işçilerin greve gitmesi sonucun CHP'li belediyeler çaresiz kaldı. Bakan Kurum, CHP'li belediyelere desteğe hazır olduklarını ifade ederek sorunların çözülmesi için destek çağrısımda bulundu.
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